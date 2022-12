Napoli, Sirigu si è allenato ancora a parte

Continua la preparazione del Napoli ad Antalya, in Turchia, al Winter Football Series by Regnum. Questa mattina, agli ordini di Luciano Spalletti, la squadra si è dedicata a una sessione di allenamento in palestra. Mentre i portieri hanno svolto lavoro specifico. Ancora a parte Salvatore Sirigu, alle prese con l'infortunio.

Napoli: le prossime amichevoli I portieri del Napoli hanno fatto il loro lavoro tecnico in campo. Personalizzato per Sirigu. Il Napoli disputerà altre amichevoli nei prossimi giorni, in attesa della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio. Dopo la vittoria con l'Antalyaspor, l'11 dicembre sarà la volta del Crystal Palace di Patrick Vieira.