Diretta Crystal Palace-Napoli ore 16: dove vederla in tv e in streaming

ANTALYA (TURCHIA) - Amichevole di prestigio quella che attende il Napoli di Luciano Spalletti: prima del rientro in Italia infatti, la capolista della Serie A affronterà il Crystal Palace di Patrick Vieira. Le 'Aquile' londinesi occupano attualmente il 9° posto in Premier League a quota 19 punti e in coabitazione con Brentford e Fulham, avversaria delle 'Eagles' il prossimo 26 dicembre nell'ormai celebre boxing day. Un test probante per Spalletti e i suoi ragazzi che vogliono presentarsi nelle migliori condizioni possibili al big match contro l'Inter, in programma il prossimo 4 gennaio. Un appuntamento, quello di San Siro, che molto dirà sul futuro del Napoli e del campionato.