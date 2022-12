Napoli, l'agente di Zerbin: "Lo vogliono in tanti, presa la decisione per gennaio"

Zerbin, l'agente: "Lo cercano in tanti ma non si sposta"

"Questa prima parte di stagione può definirsi molto buona perché ha esordito in Serie A, Nazionale e Champions League - ha dichiarato il procuratore -. La forza del Napoli è motivo d'orgoglio e quindi fare un solo minuto in questa squadra è importante, significa molto per noi". Da qui l'intenzione di restare sotto il Vesuvio, nonostante le tante pretendenti e lo scarso minutaggio finora offerto da Spalletti: "Questa estate ha convinto tutti e adesso non vorrebbe andare via. La sua intenzione è questa, non so se poi su di lui ci sono il Bologna o altre squadre. Di sicuro tutte quelle che le volevano in estate lo vogliono ancora, ma ho già detto come la penso e cosa preferiamo fare".