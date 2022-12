Napoli, Reina incantato dal Maradona: "Qui sono a casa"

Pepe Reina e Raul Albiol, due grandi ex azzurri, sono stati premiati con due maglie speciali allo stadio Maradona poco prima dell'amichevole tra Napoli e Villarreal. Il giorno dopo la partita, vinta per 3-2 dal Sottomarino Giallo, l'ex portiere della squadra partenopea ha voluto ringraziare il club e i tifosi per la calda accoglienza ricevuta sabato sera.

Reina: "Ritornare a Napoli è una grande emozione" "Sono passati già quattro anni da quando non faccio più parte di questo club ma per me ritornare qui è sempre un'emozione grande - ha scritto su Twitter Reina -. Questa città mi appartiene, la sento mia, qui sono a casa, e questo grazie al calore che mi avete dato e che ancora sento ogni volta che penso a voi".