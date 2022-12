Spalletti e il mercato: "Napoli a posto, se non ci portano via nessuno"

NAPOLI - "Sono diverse le cose da fare meglio". Queste le prime parole di Luciano Spalletti per commentare il 4-1 incassato in amichevole dal suo Napoli al 'Maradona' contro il Lille (il secondo ko di fila dopo quello con il Villarreal), anche se il tecnico evita toni troppo allarmistici in vista della ripresa post Mondiale che vedrà gli azzurri capolista far visita all'Inter il prossimo 4 gennaio.

Napoli-Lille 1-4: Spalletti ancora ko al 'Maradona' Preparazione da completare "Dobbiamo completare la preparazione - ha detto Spalletti ai microfoni di 'Sky' - e andando a giocare alti e a campo aperto diventa difficile in questa situazione, anche se abbiamo preso due gol che non si possono prendere". L'allenatore toscano, in qualche modo, chiede ai suoi di 'riattaccare la spina'. "Testa già all'Inter? Non vedo come si possano fare certi calcoli. Noi dobbiamo andare sempre forte. Serve una stretta a livello mentale, dobbiamo dare tutti qualcosa in più e poi dovremo completare la preparazione". Tra chi deve ritrovare la migliore condizione c'è Kvaratskhelia, che prima della sosta era stato fermato da un infortunio: "Gli sto dando minutaggio e sta migliorando".