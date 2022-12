Napoli, Stramaccioni: "Ko in amichevole? Nessun problema, ecco perchè"

L'ex allenatore dell' Inter e attuale commentatore tecnico per la RAI Andrea Stramaccioni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Napoli , per parlare del momento dei partenopei e della ripresa della stagione.

Stramaccioni sul Napoli: "Ko in amichevole, ecco perchè"

Due ko consecutivi per il Napoli di Spalletti, prima il 3-2 contro il Villarreal poi il durissimo 4-1 contro il Lille. Sconfitte che non preoccupano l'ambiente partenopeo, ancora carichissimo dalla prima parte di stagione.

Stramaccioni inoltre ha una spiegazione logica e chiara del motivo di questi ko:

"Sconfitte in amichevole del Napoli sono dovute al fatto che, in questo momento, qualcunque formazione ci tiene a fare bene contro gli azzurri. Questa è una cosa che nella cultura dell'Italia manca, il voler sempre vincere anche in amichevole".

Stramaccioni sicuro: "Spalletti sfrutterà queste sconfitte"

Molti addetti ai lavori hanno paragonato questo periodo di pausa della Serie A a una vera e propria pre-stagione, dunque con carichi enormi sulle gambe e risultati poco indicativi del reale valore della squadra.

Inoltre, proprio come Stramaccioni sottolinea, Luciano Spalletti sarà in grado di guardare a queste sconfitte e migliorare ciò che ancora manca nella sua formazione:

"Sono sicuro che Spalletti sappia come sfruttare queste sconfitte per svegliare e rianimare il gruppo in vista delle partite ufficiali che stanno per iniziare. Sono molto più che sicuro che i partenopei arriveranno carichi e pronti alla partita del 4 gennaio, nonostante si troviano di fronte un avversario complicato (l'Inter di Inzaghi, ndr)".