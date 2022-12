Mancini punta sul Napoli: "Riuscirà a mantenere il primo posto"

"Il campionato è lungo, ma credo che il Napoli riuscirà a mantenere la prima posizione". Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, punta sugli uomini di Spalletti, ed è convinto che alla ripresa della stagione non ci saranno troppi scossoni in classifica. "Bisogna capire come inizierà di nuovo il campionato, perché ritornare dopo due mesi non sarà semplice per nessuno. Ma credo che i valori e gli equilibri fin qui dimostrati rimarranno gli stessi”, ha dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss a margine dell'evento 'Le Notti sul Golfo – Premio Mediterraneo'.