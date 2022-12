Kvaratskhelia, il 2022 d'oro si conclude con un premio

Khvicha Kvaratskhelia entra nella storia del calcio georgiano. L’esterno del Napoli è stato infatti nominato giocatore dell’anno in Georgia per la terza volta consecutiva, impresa riuscita in precedenza solo a Kakhaber Kaladze, gloria del Milan di Ancelotti e attuale sindaco della capitale georgiana Tbilisi, che fu eletto tra il 2001 e il 2003 e che è anche il primatista assoluto in questa speciale classifica, introdotta nel 1993, con cinque affermazioni.