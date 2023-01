Spalletti, conferenza su Inter-Napoli: ecco quando parlerà

NAPOLI - La Serie A sta per ricominciare: e per il Napoli si riparte davvero con il botto, visto che mercoledì 4, al Maradona, arriva l'Inter (calcio d'inizio previsto per le ore 20.45). Un vero e proprio big match nel quale la squadra di Simone Inzaghi, attardata in classifica rispetto agli azzurri, cercherà di ricominciare la propria scalata ai danni della capolista. Dal canto loro gli azzurri, che hanno chiuso la prima parte del campionato davanti a tutti, l'obiettivo è quello di riprendere a correre fin da subito per restare lassù fino al termine del campionato. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, interverrà in conferenza stampa domani alle 11 per presentare la sfida con l'Inter.