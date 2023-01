Napoli, ufficiale Bereszynski: l'annuncio di De Laurentiis

Bartosz Bereszynski è un nuovo giocatore del Napoli. Alla vigilia della sfida contro la sua ex squadra, la Sampdoria, il laterale polacco ha firmato il contratto col suo nuovo club. L'annuncio ufficiale è arrivato a ora di pranzo: "Benvenuto Bartosz!" ha scritto su Twitter il presidente Aurelio De Laurentiis dando il benvenuto con tanto di foto al nuovo acquisto del Napoli. Percorso inverso per il giovane Zanoli che presto si unirà alla Sampdoria.

Napoli, è ufficiale Bereszynski

Trent'anni, in Italia dal 2017, 50 presenze con la maglia della Polonia, Bereszynski è il rinforzo tanto atteso per rafforzare le corsie laterali di difesa. Spalletti accoglie un giocatore duttile ed esperto che potrà ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo ma adattabile anche a sinistra o, ancora, come centrale. Nell'ultima gara vinta dalla Sampdoria contro il Sassuolo, Bereszynski era stato schierato a destra nella difesa a tre di Stankovic. Ieri mattina i saluti ai suoi vecchi compagni e questa mattina la firma col Napoli.