Izzo grida "Forza Napoli" nello spogliatoio dopo Monza-Inter. Il video diventa virale

Armando Izzo non dimentica le proprie origini. Da buon napoletano, ieri sera, dopo la vittoria del Monza contro l'Inter decisa da un gol nel finale , l'ex difensore del Torino era in diretta sui social e ha urlato "Forza Napoli" mentre era nello spogliatoio della sua squadra. Un gesto istintivo dettato dal suo passato e dalla sua fede legata, appunto, alle sue origini. Un video diventato virale nel giro di pochissimi minuti.

Napoli, l'urlo di Izzo dopo Monza-Inter

Izzo, classe 1992, al Monza da questa estate, è cresciuto nelle giovanili del Napoli. Ieri, durante i festeggiamenti social, leggendo diversi commenti di tifosi dopo la vittoria del suo Monza contro l'Inter, il centrale si è lasciato scappare un urlo di gioia che ha condiviso con utenti napoletani collegati con lui felici, evidentemente, per il ko dei nerazzurri in chiave classifica. Il video ha fatto in breve tempo il giro dei social. Una vittoria, quella del Monza, arrivata pochi giorni dopo il successo proprio dell'Inter contro il Napoli.