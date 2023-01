Napoli-Juve, la notte di mezzo scudetto

NAPOLI - Trentatré anni, Dio come passa il tempo...! Salvatore Cascio non è mai uscito dalla pellicola di Nuovo Cinema Paradiso e l’Oscar sta (ovviamente) ancora lì; il Mondiale di calcio in Italia ha lasciato stadi superati, metropolitane da completare, le solite cose nostre (in minuscolo, non sia mai) - e la Germania che li conquistò ha fatto in tempo, solo poi nel 2014, ad assecondare Gary Lineker, a ricordarci che il calcio è un gioco semplice, ventidue uomini inseguono un pallone e però vincono sempre loro. E’ successo anche in Italia, prima che non cambiasse assolutamente nulla: dopo la Torino bianconera, nove anni di tirannia, poi una volta l’Inter, un’altra il Milan e la questione meridionale che si ripropone nelle traiettorie più bizzarre delle analisi che annaspano nel vuoto. Però stavolta sembra diverso, non certo un’altra storia, qui c’è sempre paura - si direbbe il sospetto - che la felicità venga sequestrata in una stanza d’albergo, ma in sessantamila si sono prenotati per credere sia possibile sovvertire il potere costituito: la chiamano la madre di tutte le partite, non sa di retorica ma di stato d’animo, è la rappresentazione emozionale d’una ribellione squisitamente calcistica: altre forme di interpretazioni sarebbero un po’ troppo libere, o forse no, chi può dirlo? E però c’è un senso nuovo in questa teoria di uomini che s’incammina in quel giardino incantato che Spalletti ha abbellito dopo un’estate sovversiva, stavolta sì, in cui i luoghi comuni sono stati presi a pedate e con il coraggio a due mani s’è plasmata un’Idea nuova, persino rivoluzionaria: forse è là dentro, in questa specie di blasfemia del calcio - inventarsi un’identità inedita e insospettabile, troncare con quel ch’è rimasto delle malinconie di un’epoca scintillante eppure disadorna - che si è purificato l’orizzonte inducendo a immergersi completamente in un’atmosfera favolistica.