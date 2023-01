Napoli bestia nera della Juve: quante cinquine!

Napoli-Juve, l'incredibile statistica

La Juventus che incassa 5 gol non è cosa da tutti i giorni: prima di ieri, l'ultima volta in campionato era successo circa 30 anni fa col Pescara, strano ma vero, proprio di Massimiliano Allegri. Ma il dato curioso è che negli ultimi 5 incontri in cui i bianconeri hanno incassato 5 gol, 4 volte c'è di mezzo il Napoli.

La prima risale alla sfida di Coppa Italia nel maggio del 1978, in cui i partenopei vinsero con un rotondissimo 5-0. Bisogna poi balzare al 20 novembre del 1988, partita di Serie A, quando gli azzurri, con uno strepitoso Careca autore di una tripletta, si imposero a Torino per 5-3.

Si arriva in seguito alla Supercoppa Italia del 1 settembre 1990, quando il Napoli del capitano Diego Armando Maradona vinse senza appello per 5-1: rete della bandiera per i bianconeri firmata da Roberto Baggio. Si arriva, infine, ai giorni nostri, con la squadra di Luciano Spalletti che ha rifilato una sconfitta senza appello alla Juventus, provando ad allungare definitivamente sulle pretendenti allo Scudetto.