Kvaratskhelia e quell'esultanza polemica dopo il gol alla Juve: con chi ce l'aveva

Un gol come liberazione dopo l'attesa successiva all'infortunio. Non è passata inosservata l'esultanza di Khvicha Kvaratskhelia in occasione della sua rete, la seconda del Napoli, nel primo tempo contro la Juventus. Il talento georgiano ha esultato scaricando tutta la gioia per il momento ma anche, evidentemente, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Ad un certo punto, infatti, ha portato il dito alla bocca, quasi un modo per sotterrare qualche critica eccessiva ricevuta nell'ultimo periodo.