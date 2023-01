Spalletti come Ancelotti: una statistica esalta il tecnico del Napoli

Luciano Spalletti come Carlo Ancelotti. Hanno lo stesso numero di vittorie in Serie A, 275, dopo il trionfo di venerdì del Napoli contro la Juventus. Il tecnico toscano ha così raggiunto un prestigioso traguardo affiancandosi ad uno dei più importanti tecnici a livello internazionale che oggi guida con risultati prestigiosi il Real Madrid. L'unica differenza tra i due è la vittoria dello scudetto che a Spalletti ancora manca. Ne ha vinti diversi, di campionati, in Europa, Ancelotti. In Italia uno, nel 2004, alla guida del Milan.