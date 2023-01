La frase a sorpresa di Ferlaino che fa sognare i tifosi del Napoli

Non ha dubbi l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino: "Il campionato è già vinto, il resto è formalità". Sono sufficienti i nove punti di vantaggio sulle rivali per sognare il grande traguardo. Il patron che portò a Napoli, negli anni ottanta, Maradona e i due scudetti, si dice fiducioso sulla corsa al titolo: "Il Napoli ha molti punti di vantaggio e, soprattutto, le altre squadre hanno sbagliato la campagna acquisti e non sono all'altezza di inseguire il Napoli, soprattutto la Juventus che devo dire ha avuto anche molti infortuni fra i giocatori. Io sono sempre stato tifoso del Napoli, per me essere presidente e adesso solo tifoso è la stessa cosa".