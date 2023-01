Napoli, il riscatto di Osimhen: "Scartato da due club. Volevano cadessi"

Il riscatto di Victor Osimhen. Che ha provato ad emergere invano fino all'exploit di qualche anno fa. Esperienze negative, diversi ostacoli, una forte determinazione per resistere, non soccombere, riscattandosi e riscuotendo ora i meriti del proprio successo. L'attaccante del Napoli si racconta: "Mi hanno scartato in Belgio, ben due club, credevano che non avrei potuto fare ciò che loro chiedevano. Oggi è diverso. Questa è la vita che volevo, ho continuato a crederci, a sognare, a pregare, lavorare sodo, fare quel lavoro che è il mio vero amore, il calcio, e per arrivare dove sono oggi ci sono stati molti ostacoli che ho dovuto superare, tante persone mi odiavano e volevano cadessi".