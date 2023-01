Napoli padrone, cinquanta sfumature di azzurro

No limits Osimhen, Spalletti marcia da record

L’immagine di questo Napoli che non ha limiti è Osimhen, il più forte giocatore del campionato in questo momento. Tredici gol in quindici partite giocate finora, solo Haaland e Kane hanno segnato più di lui nei maggiori campionati europei. Nessuno riesce a resistere allo strapotere del nigeriano, sempre più capocannoniere. Il derby con la Salernitana poteva essere una trappola dopo l’inebriante vittoria sulla Juve e dopo lo scivolone con la Cremonese, ma il Napoli senza Kvara lo ha fatto suo con attenzione e con pazienza. Ha dato un’altra dimostrazione di maturità e un’altra conferma delle sue enormi qualità. Ha controllato la partita (impressionante il 74% di possesso palla), ha aspettato il momento giusto e poi non ha avuto pietà. Prima l’ha stappata con Di Lorenzo grazie a un’intuizione del solito Anguissa, poi l’ha chiusa con la zampata di Osimhen. E ora Spalletti si può godere una classifica che sembra incredibile: +12 sul Milan e +13 sull’Inter, addirittura +28 sulla Juve, che una settimana fa sognava di portarsi a -4. Finora è stata una marcia da record, quasi irripetibile. E probabilmente non sarà nemmeno necessario viaggiare a questi ritmi per arrivare a coronare il sogno. Ma è ancora troppo presto per fare calcoli, il Napoli vuole godersi ogni momento di questa fantastica stagione. Una stagione destinata a colorarsi di azzurro.