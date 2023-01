Scarpa d'Oro, Osimhen come Mbappé: nigeriano sempre più in alto

Victor Osimhen scala due posizioni nella classifica della Scarpa d'Oro dopo la rete realizzata contro la Salernitana all'Arechi sabato pomeriggio. Tredici gol per ventisei punti totali per l'attaccante del Napoli che insegue l'irraggiungibile Haaland (50 punti, un solco dietro di lui...) ma anche e soprattutto tanti altri bomber del panorama europeo come Pellegrino, Kane e Lewandowski . L'ottimo momento di forma di Osimhen, uno dei più forti attaccanti del pianeta, tra i primi in Europa , ha permesso al nigeriano prima di entrare nella Top10 della speciale classifica e poi, una settimana dopo, di migliorare ulteriormente la propria posizione.

Non solo Osimhen: la classifica della Scarpa d'Oro

Detto di Haaland, che fa un altro sport con 25 reti in campionato, al secondo posto c'è Pellegrino che ha segnato lo stesso numero di gol ma ha totalizzato 37,5 punti avendo un fattore per gol di 1,5 per il livello del suo campionato, quello norvegese, che non è dello stesso livello dei top europei. In terza posizione c'è Kane (15 gol) e a seguire Lewandowski (13) e Abdikholikov (26 gol e 26 punti). Osimhen, sesto, ha gli stessi gol di Mbappé. Ma non intende fermarsi.