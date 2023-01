Napoli, l'ex dg: "Apprezzamenti da fondi americani, De Laurentiis decida entro il 2024"

Non poteva passare inosservata la crescita del Napoli, club in espansione, da anni sempre stabilmente in Europa, ad un passo dallo scudetto nel 2018, oggi primo in classifica con notevole margine sulle rivali, con un bilancio sano e diversi talenti ogni anno scoperti. Lo sa bene, questo, anche Marco Fassone, che è stato direttore generale del Napoli dal 2010 al 2012. Oggi sono tanti gli investitori interessati alla società di Aurelio De Laurentiis ed è proprio Fassone a confermarlo: "Gli investitori americani sono molto attratti dal paese italiano, alcuni club di Serie A sono attenzionati e seguiti. Il presidente ha sicuramente ricevuto apprezzamenti da alcuni fondi, il brand e la squadra attirano sicuramente l'interessamento altrui".