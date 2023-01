Diretta Spalletti, segui la conferenza stampa live prima di Napoli-Roma

Dopo un girone d'andata da record, inizia quello di ritorno per il Napoli. La squadra di Spalletti è attesa subito da un big match, contro la Roma di Mourinho allo Stadio Maradona. Per il tecnico azzurro è una partita importante per confermare l'eccellente stato di forma della sua squadra e anche per il suo passato con i giallorossi. Spalletti presenterà la gara rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Segui qui la diretta.