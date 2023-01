Napoli, l'agente di Osimhen: "Arbitri, fate attenzione!"

Napoli, Osimhen show: elogi in Spagna e le parole di Mourinho

Osimhen, tra l'altro, è stato celebrato anche in Spagna per la perla con cui ha battuto Rui Patricio. Sulla questione falli, invece, era intervenuto anche Mourinho che, nel paragone con Drogba, aveva detto: "Osi non deve tuffarsi". Il nigeriano, intanto, si gode il suo straordinario momento di forma: 14 gol in campionato, capocannoniere del torneo, ed ennesimo sigillo stupendio grazie al quale il Napoli continua a salire in classifica blindando il primo posto.