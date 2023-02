Napoli, diretta Spalletti in conferenza: la parolaccia sull'Atalanta e la risposta a Mourinho

Mattinata di conferenza stampa per il Napoli e per Luciano Spalletti . Il tecnico di Certaldo ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Tanti i temi toccati: in primi la gara contro lo Spezia, che Spalletti ha definito "difficile su un campo difficile". Ovviamente non poteva mancare la lotta Scudetto, con l'allenatore degli azzurri che è stato categorico: vietato commettere passi falsi perché il percorso fatto dal Napoli fino ad ora potrebbe farlo qualche altra squadra da questo momento in poi. Dunque obiettivo far restare il distacco invariato da chi insegue. E per far capire il concetto in modo chiaro e limpido, Spalletti, ha usato anche un epiteto simpatico nei confronti di un giornalista presente in sala stampa. Tra i tanti argomenti trattati, immancabile Osimhen , ma anche una risposta a Pioli e Mourinho .

11:38

Spalletti risponde a Pioli e Mourinho

Alla domanda su Pioli e Mourinho, che hanno detto che contro il Napoli avrebbero meritato di più, Spalletti risponde così: "Certe volte vengono dette cose per mantere alto l'umore dei calciatori, e quindi avere risposte nella partita successiva. Per me abbiamo portato a casa dei risultati, anche combattuti, come quello di Milano. Poi abbiamo lottato in partite equilibrate ma meritate come contro la Roma. Noi facciamo un'analisi diversa: abbiamo vinto disputando la gara in un certo modo".

11:35

Spalletti sul campo dello Spezia

Terreno di gioco dello Spezia più stretto? Spalletti risponde così: "È una cosa nuova, mi documenterò (ride, ndr). Non è una scusante. La difficoltà sarà, come ha detto Di Lorenzo, che lo Spezia sa stare in campo. Spero Gotti sia in panchina perché ha avuto un problema, è una persona che merita, ha mostrato quanta passione abbia per questo sport, spero di poterlo salutare. Loro palleggiano bene, ci sono calciatori tecnici, attaccano lo spazio dietro la linea difensiva, dovremo essere attenti nelle preventive. Dovremo essere bravi sì a fare la partita, ma anche a correre all'indietro perché hanno acquistato un attaccante veloce (Shomurodov, ndr). La partita dell'andata? Non me la ricordo (ride, ndr). Un titolare sicuro di domani? Osimhen!".

11:30

Spalletti su Osimhen e Raspadori

Spalletti sui singoli: "Osimhen aveva fatto 7 gol di testa in 104 partite e con me 12? Ti posso dire che col prossimo allenatore ne farà 25 di testa, e quello dopo ancora 32, perché lui ha grandi potenzialità e proseguirà con numeri importanti. Meno spazio per Raspadori? In allenamento è incredibile: per serietà, forza, applicazione. Si dice che per gli allenatori tutti i calciatori sono uguali, ma io sono più disponibile verso chi si comporta e si allena in un certo modo, chi viene al campo un'ora prima, non chi viene gli ultimi 2 minuti. È una difficoltà di questo lavoro dover mettere fuori calciatori che fanno tutto ciò, però bisogna tener conto di tutto e lui è uno di quelli che poi lo chiami e riesce subito a entrare nel contesto giusto, come nell'ultima gara".

11:26

Spalletti: "Continuare così"

Il tecnico si è così espresso sul vantaggio in classifica: "All'inizio si diceva che non potevamo fare questo percorso, c'erano dubbi. Poi gli eventi e i risultati hanno detto altro. Ora si pensa allo stesso modo degli altri, che non possono fare questo percorso come l'abbiamo fatto noi. Perché una delle sei squadre dietro non può fare come noi? Abbiamo l'obbligo di fare risultati in modo da non farli avvicinare e crearci difficoltà. Ci sono squadre forti e in salute, tipo l'Atalanta, anche se sono a distanza, anche se lui (riferito a un presente in sala stampa, ndr) fa così 'che c...o dice'. Dico ciò che voglio. All'inizio si diceva che questo nostro percorso non poteva accadere, ora lo si dice per gli altri. Se non ti fai trovare attento e pronto poi ci rimaniamo male".

11:19

Spalletti e il mese di gennaio

Ancora Spalletti, su gennaio e sul premio arrivatogli come miglior tecnico del mese: "Quando si diceva che quello di gennaio sarebbe stato un mese difficile, noi abbiamo pensato ad allenarci al meglio. Serviva ritmo e il pallone che girava a duemila all'ora con qualità e precisione, evidenziando il livello dei nostri calciatori. Il risultato, ovvero l'espressione del gioco, non potevo saperla, ma l'attenzione è stata massimale così come il comportamento dei calciatori sul comportamento da tenere"

11:14

Spalletti sui tifosi

Così il tecnico di Certaldo sui supporter partenopei: "Mi sembra che riceviamo affetto giornalmente, anche per strada, dai tifosi. Quando abbiamo potuto siamo andati al Maradona a giocare amichevoli, abbiamo pensato di far fare lo strappo settimanale a chi gioca meno allo stadio. Credo ci sia l'impegno totale da parte di tutti, restando insieme in questo percorso fino a fine campionato. Il calciatore in campo con un orecchio ascolta l'allenatore e con l'altro l'incitamento dei tifosi. Se manca una componente è una difficoltà in più. Sicuramente se avessimo avuto la nostra curva a La Spezia, come l'anno scorso, saremmo stati più forti".

11:10

Inizia la conferenza, Spalletti: "Gara tosta"

Arrivato Luciano Spalletti in sala stampa: "Con lo Spezia gara trappola? Questi discorsi esistono se si pensa che ci siano vittorie facili. Sento parlare di attenzione verso il derby, ma di quello allo Spezia non interessa nulla perché ha necessità di punti salvezza, cosa che la società e la città meriterebbero. Lì ci sono stato e so quanto tempo dedicano alla squadra di calcio. Sarà una gara difficile su un campo difficile. Per noi è la stessa cosa contro qualunque squadra affrontiamo, ci sono in palio 3 punti importantissimi".

11:00

Konami Center di Castel Volturno