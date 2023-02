Napoli, Spalletti sorride: i convocati per lo Spezia

Il Napoli , tramite un post pubblicato sui propri social, ha comunocato la lista dei calciatori convocati per la 21esima giornata di Serie A contro lo Spezia . La partita è in programma domenica 5 febbraio alle 12:30 allo Stadio Alberto Picco.

Spezia-Napoli, i convocati di Spalletti

Luciano Spalletti potrà contare sull'intera rosa per la sfida alla formazione ligure. Presenti anche Ndombele, che in settimana aveva saltato un allenamento per influenza, così come Lobotka, Zielinski e Rrahmani che due giorni fa avevano lavorato a parte. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Gollini, Marfella, Meret.

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostifard, Rrahmani, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.