Di Lorenzo, l'agente: "Vuole chiudere la carriera al Napoli"

Non è la prima volta che Giovanni Di Lorenzo, attraverso le parole del suo procuratore, esprime la sua volontà: restare a vita nel Napoli. Mario Giuffredi lo ha ribadito ancora una volta parlando del futuro del proprio assistito: "Di Lorenzo ha espresso il desiderio di restare al Napoli e se il club lo vorrà saremo felici di restare. È grato e vorrebbe giocare per tutta la durata della sua carriera qui, ma per fare queste cose bisogna essere predisposti in due. Le valutazioni verranno fatte con serenità al termine del campionato".