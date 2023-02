Gargano sapeva già tutto: la rivelazione dell'ex Napoli

Walter Gargano ha vestito per diversi anni la maglia del Napoli e quindi conosce il carattere dei tifosi e della città . Per questo motivo, con chiaro riferimento alla scaramanzia, il centrocampista uruguagio ha detto "grattiamoci" sorridendo in diretta radiofonica parlando del campionato della squadra di Spalletti e dello scudetto che sembra essere un obiettivo davvero vicino. L'ex azzurro è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha elogiato il Napoli per il campionato che sta disputando sottolineando un aspetto: “Non mi sorprendono i risultati di questo Napoli, già dalle prime gare di campionato capì che questa squadra sarebbe arrivata lontana . Ora vedo il popolo napoletano entusiasta".

Napoli, Gargano: "Sento Hamsik e Lavezzi"

Gargano non dimentica Napoli, è ancora legato alla sua esperienza, condivide con vecchi amici quei momenti attraverso i ricordi e gli aneddoti: "Sento Hamsik e Lavezzi ed anche loro sono felici perchè siamo legati alla città di Napoli. Il cuore resta per sempre napoletano. Sarò a Napoli per festeggiare, sicuro”. Una promessa, dunque, in attesa di poter davvero prepararsi a partire. Tornando a Napoli per un valido motivo.