Napoli, sfida alla scaramanzia: spuntano le bandiere del terzo scudetto

NAPOLI - A Napoli aspettano lo scudetto da trentatré anni, dal 1990, e mai come quest'anno la squadra azzurra è vicina alla realizzazione del sogno tricolore. Eppure in città, tra i tifosi, guai a pronunciare quella parola, la scaramanzia la fa da padrone, anche se qualcuno ha provato a sfidare la sorte e a guardare in faccia la realtà: con un +15 sull'Inter non si può più fare finta di niente.

Bandiera con il numero 3

In alcune bancarelle di Napoli sono spuntate le bandiere con il numero 3, riferendosi al terzo scudetto che il Napoli potrebbe vincere dopo quelli dell'era Maradona. Uno schiaffo alla scaramanzia: è successo in Via Foria, ma anche in altri luoghi del centro antico. C'è stato qualcuno più prudente che ha esposto una bandiera verde, bianca e rossa con solo "100% Campioni", chi invece ha messo in vendita la sciarpa azzurra con la scritta "Napoli Campione d'Italia 2022-2023", osando di più.