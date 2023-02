Napoli, la frase di Benitez sulla Champions che fa sognare i tifosi

Non solo lo scudetto. Il Napoli può guardare con fiducia anche alla Champions League. A dirlo è chi di trionfi europei se ne intende: Rafa Benitez. L'ex tecnico degli azzurri ha parlato al The Guardian elogiando la squadra allenata da Spalletti: "Mi piace il Napoli, è fiducioso, gioca bene, è forte in campionato e non ha distrazioni. Più cresce e più migliorerà". Benitez parla della lotta alla Champions e proprio mentre tutti danni per favorite le solite, come Real Madrid e Manchester City, lui si domanda: "Perché non il Napoli? Non dico che vinceranno, ma perché no?" le sue dichiarazioni.