Dov’erano Kvaratskhelia e Osimhen quando il Napoli partecipò per l’ultima volta gli ottavi Champions

Tre anni dopo riecco gli ottavi Champions, ma con altri protagonisti

Osimhen aveva 21 anni e stava attraversando l'annata da sogno col Lille, la prima ad alto livello della sua carriera, quella condita dai 13 gol in campionato che convinsero il Napoli ad acquistarlo. In quei mesi la società lo stava già monitorando e forse aveva già deciso di puntare su di lui per il dopo Milik. Era decisamente più giovane Kvaratskhelia che di anni ne aveva appena 19 ed era da pochi mesi sbarcato in Russia. Dopo l'esperienza alla Lokomotiv, il georgiano vestiva in quell'anno la maglia del Rubin Kazan. Concluse la stagione con 3 gol in campionato in 27 partite. Napoli, per lui, era un puntino all'orizzonte. Tre anni dopo, è cambiato tutto.