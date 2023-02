"Napoli, ecco quanto vale oggi Kvaratskhelia". La cifra di Lo Monaco è incredibile

NAPOLI - L'ex amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, per parlare di Napoli. Nel dettaglio, le sue parole: "Quanto vale Kvaratskhelia? Dirlo oggi è complicato, ma se me lo trovassi tra le mani in fase di mercato mi divertirei. Penso a Enzo Fernandez comprato a otto e venduto a centoventi milioni. Kvara ha un mondo davanti e con il mercato attuale e la follia che gira attorno può valere qualsiasi cifra. Napoli capolista? Quindici punti di vantaggio a questo punto del campionato sono tanti. A memoria d’uomo non ricordo una prima della classe che a questo punto avesse tanto vantaggio sulla seconda. Gennaio mercato povero? Serve riflettere, questo fa il paio con tante vicende degli ultimi anni. Leggasi due eliminazioni dal Mondiale, i diritti tv che ci fanno perdere quotazioni come se niente fosse: prima eravamo secondi come introiti e oggi veniamo dopo Inghilterra, Spagna e Germania. Ci impoveriamo sempre di più. Il giro del mercato invernale è stato di trentuno milioni di euro: è la fotografia del momento”.