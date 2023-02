Manfredi: “Ipotesi maxischermo e festa scudetto a Piazza del Plebiscito”

Napoli, già si prepara la festa scudetto: le idee del Comune

Il sindaco Manfredi ha trattavo vari argomenti, tra questi anche il futuro dello stadio e i prossimi lavori: "Stiamo continuando a fare la manutenzione allo stadio che ha una certa età. Stiamo cercando di mettere mano e lo faremo progressivamente, anche la vittoria dello scudetto ci può spingere ad andare ancora più in fretta". Manfredi ha aggiunto: "Vogliamo realizzare i bagni per i disabili e un settore accessibile dove le persone possano seguire la partita in modo sicuro e confortevole. Abbiamo stanziato delle risorse per risolvere questo problema".