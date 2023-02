"Questo è il vostro rispetto?": esultano al gol del Napoli, Angelo Duro impazzisce sul palco

Gol del Napoli durante la tappa napoletana del comico Angelo Duro, recentemente ospite a Sanremo con un monologo molto originale. L'episodio si è verificato martedì quando, in contemporanea con il suo show al Teatro Bellini, erano in campo gli azzurri di Luciano Spalletti per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita con due reti e dunque con diversi momenti per gioire. Chi era in platea evidentemente aveva orecchie per entrambi, per il comico e per il Napoli, così ad un gol si è lasciato andare ad un'esultanza condivisa con altri tifosi.