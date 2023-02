"Pienone con la Champions, che schifo!", Angelo Duro ringrazia a suo modo il pubblico di Napoli

Grande successo per la doppia tappa napoletana di Angelo Duro. Il noto comico ha raggiunto numeri importanti nelle due serate al Teatro Bellini di Napoli. Un traguardo notevole rafforzato dalla coincidenza della partita del Napoli in contemporanea con una delle due serate. Famosa la reazione semi-ironica di Duro all'esultanza per una rete contro l'Eintracht e ora il comico ha voluto ringraziare a suo modo il pubblico partenopeo,

Il commento social su Angelo Duro: riferimento al Napoli

Lo ha fatto con un post sui social: "Che schifo. Andate a vedere uno che v’insulta. Che vi dice in faccia le cose che pensa di voi. Senza filtri. Che vi offende. Che non ha limiti. Su argomenti". E ancora: "Dovete vergognarvi. Non si fanno queste cose. Anche a Napoli ho fatto due sold out nonostante la Champions". Tanti commenti di complimenti e ringraziamenti per le risate offerte dal comico, unico nel suo stile, durante lo show.