Napoli, il tributo ideato per Maurizio Costanzo è emozionante

A San Gregorio Armeno, la strada dei presepi presente nel cuore di Napoli, i miti non si dimenticano. L'artista Genny Di Virgilio, in particolare, ha voluto ricordare Maurizio Costanzo a modo suo: realizzando la sua personale statuetta del presepe. La piccola e speciale opera raffigura il conduttore e giornalista televisivo, scomparso lo scorso 24 febbraio all'età di 84 anni, seduto su una poltroncina rossa e con una cartellina in mano con sopra scritto "Maurizio Costanzo Show".