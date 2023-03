Napoli, ha ragione Spalletti: difficile spiegare l'atmosfera che c'è in città

Ieri in conferenza stampa Luciano Spalletti ha ammesso che è difficile spiegare a parole l'atmosfera che si percepisce a Napoli. In città. Dai Quartieri Spagnoli al Lungomare, dal centro alla periferie, dalle zone più ricche a quelle più popolari, Napoli si è tinta d'azzurro come non mai. Bandiere, sciarpe, sagome, torte, prime pagine di giornali, rosari, candele, Pulcinella insieme ai corni e alle statuine sacre: Napoli, in attesa dello scudetto, sembra sospesa nel tempo e nello spazio.