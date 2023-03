Napoli, il Maradona in silenzio contro la Lazio: cosa sta succedendo

Clima particolare questa sera allo stadio Maradona per Napoli-Lazio. Nelle due curve occupate dai tifosi di casa non ci sono striscioni né bandiere e anche i cori non sono incessanti come al solito. Da alcune indiscrezioni sembra che i tifosi del Napoli stiano protestando per il divieto di ingresso nell'impianto di alcuni striscioni, vessilli e bandiere.