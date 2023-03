Napoli-Lazio 0-1, le pagelle degli azzurri: Kim è un muro, Lobotka isolato

INVIATO A NAPOLI - Napoli-Lazio 0-1, Non il solito Napoli, anche e soprattutto per i meriti e la prova super in fase difensiva della Lazio. Spalletti non perdeva in casa da undici mesi. Il primo ko interno non cambia il senso del campionato e non spaventa la capolista, il Maradona applaude lo stesso.





Impossibile arrivare sul colpo di testa di Vecino, salvato sulla linea da Di Lorenzo. Sul destro potentissimo dell’uruguaiano, invece, non c’è l’angelo custode.



Scelta di tempo, visione e freddezza: ecco cosa usa per togliere dalla porta il gol già fatto da Vecino. Regolarità e zero errori, anche se davanti non sfonda.



Tenta di sorprendere la linea arretrata della Lazio con i lanci lunghi. Aiuta il coreano a non far scappare Immobile.

Mura in scivolata Milinkovic, su cui accorcia la marcatura quando Provedel prova a scavalcare il centrocampo del Napoli. Dietro è un muro, non fa passare Ciro, intercetta l’ultimo passaggio di Luis Alberto. Di testa costringe il portiere della Lazio alla parata decisiva.



Felipe lo fa restare in allerta per un tempo. Dopo l’intervallo aggiunge un minimo di intraprendenza, ma resta sotto alla sufficienza.