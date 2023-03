Napoli, si rivede Raspadori: ecco come sta e quando torna

NAPOLI - Il lavoro contro la delusione. Il Napoli è tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno, dopo i due giorni di riposo concessi da Spalletti e comunque già previsti prima della partita con la Lazio. Una serata storta, quella della prima sconfitta al Maradona dopo quasi un anno: non era mai accaduto in questa stagione di perdere in casa e in genere non accadeva dal 10 aprile 2022 con la Fiorentina. L’antidoto contro l’inevitabile malumore, per altro evidenziato anche dal signor Luciano proprio venerdì, è il pensiero della prossima sfida: sabato, ancora a Fuorigrotta, con l’Atalanta. Passerella importante, delicata come tutte quelle che restano fino alla fine di una stagione che gli azzurri stanno dominando al netto di un vantaggio in classifica sull’Inter di 15 punti.

E allora, la ripresa. E la riscossa: il dato sottolineato anche ieri al gruppo dall’allenatore, in questo caso nelle vesti di mental coach, è che l’impegno non è mancato. Dall’inizio alla fine. E i segni della battaglia, tra l’altro, sono evidenti sul viso di Osimhen: gonfio all’altezza dello zigomo sinistro, proprio quello dell’impatto tremendo di Milano con Skriniar che lui protegge ancora con la mascherina, per un colpo rimediato in uno scontro con Patric. Cose che capitano. Per fortuna senza gravi conseguenze, questa volta. Anche la sconfitta, fermo restando la delusione della squadra, ha prodotto conseguenze decisamente rimediabili in chiave scudetto: il divario è ancora notevole e l’obiettivo comune è reagire al volo.

Una partita complessa da affrontare con la formazione migliore, a prescindere dall’impegno di Champions in agenda mercoledì con l'Eintracht: Spalletti valuterà la situazione dei singoli e poi deciderà. Ieri s'è rivisto anche Raspadori: personalizzato in campo oltre alle terapie, nel suo percorso riabilitativo. Il problema alla coscia sinistra migliora ma è ancora troppo presto per capire se riuscirà a rientrare prima della sosta. In ottica Napoli e Nazionale.