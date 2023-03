Mario Rui, l'agente attacca Spalletti: "Ha fatto una cazz..."

"Spalletti ha fatto una caz***a". A dirlo è Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Mario Rui, parlando delle rotazioni a sinistra che coinvolgono anche il terzino portoghese. Olivera, alternativa sulla corsia mancina, ha spesso giocato in Champions League e Giuffredi a Televomero ha commentato le decisioni tecniche dell'allenatore del Napoli: "Il fatto di far giocare Olivera perché più dotato fisicamente è una ca**ata e io su questo aspetto non sono d’accordo. Non critico la gestione dei calciatori, ma certi preconcetti non mi piacciono. Si può scegliere un elemento piuttosto che un altro considerando le caratteristiche dell’avversario, ma non mi piace l’idea che Mario non possa giocare le partite fisiche".