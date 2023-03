"Mimosimhen", spuntano le mimose dedicate al bomber del Napoli

Napoli, ennesimo tributo per Osimhen

Una delle ultime trovate originali in città erano state le cozze Osimhen e ora ecco l'ultima idea che sta spopolando in città e in provincia. Il centravanti nigeriano, intanto, si gode la sua stagione da sogno, impreziosita - oltre che dal primo posto e dai diciannove gol in campionato - anche dal premio della Stampa Estera ritirato pochi giorni fa a Roma. Osimhen ha elogiato tutti, da Spalletti e Kvara, e ha rilanciato le proprie ambizioni da scudetto.

