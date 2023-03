Kim esce infortunato, Napoli in ansia: salta la Champions?

Non solo Meret , costretto ad alzare bandiere bianca per il riacutizzarsi del dolore a un polso prima del fischio d'inizio di Napoli-Atalanta e a cedere il posto a Gollini . Infortunio anche per Kim Min-Jae . Il centrale sudcoreano, perfetto in marcatura su Zapata , protagonista di un feroce litigio con Spalletti risolto dopo un botta e risposta , è stato costretto a uscire al minuto trenta della ripresa per un problema fisico. Già da qualche minuto il difensore accusava qualche fastidio e così, dopo l'ingresso dei sanitari, è stato sostituito con Juan Jesus .

Napoli, infortunio Kim e ansia Champions: il polpaccio destro torna a dar noie dopo il Mondiale

A tenere in ansia il Napoli, atteso dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, in programma al "Maradona" mercoledì 15 marzo alle 21, ci sono dunque le condizioni di Kim e un angosciante precedente: il polpaccio interessato è il destro, lo stesso che lo aveva condizionato in Qatar con la Corea del Sud. Dita incrociate per il centrale scelto in estate per raccogliere l'eredità di Koulibaly. Kim ha salutato i tifosi a fine partita con il muscolo vistosamente fasciato, il Napoli a fine gara ha comunicato ufficialmente che è uscito per un "risentimento a un polpaccio". Restano, dunque, da valutare i tempi di recupero dopo aver valutato in maniera più approfondita l'entità dell'infortunio e definito le modalità con cui gestirlo.