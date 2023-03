Retroscena Napoli, è cambiato tutto: cosa pensa la squadra dello scudetto

Napoli, le sensazioni post Atalanta

L'allenatore a fine partita, dopo aver salutato uno a uno sia i suoi giocatori che quelli dell'Atalanta, se ne va negli spogliatoi con una corsetta spensierata e un sorriso stampato in faccia. Mentre Di Lorenzo e compagni restano un altro po' in campo, vogliono godersi quell'atmosfera magica che solo il Maradona in un periodo del genere può regalare. Tanta allegria, ma nessun tipo di accomodamento. La squadra sa che deve mantenere alta la concentrazione se vuole mantenere questo vantaggio in campionato e andare fino in fondo anche in Champions League. Tutti quei sorrisi dopo l'ennesima grande vittoria è solo il frutto della consapevolezza di prendersi un pezzo di cuore dei tifosi napoletani per l'eternità.