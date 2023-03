Napoli, buone notizie per Meret: l'esito degli esami

Il Napoli guarda all'infermeria in vista della partita casalinga contro l' Eintracht Francoforte , match valido per gli totavi di finale di Champions League. Gli azzurri partiranno dal doppio vantaggio conquistato in Germania. Spalletti dovrà fare i conti con gli infortunati e l'allenamento post vittoria contro l'Atalanta ha dato le prime indicazioni.

Napoli, il report sugli infortunati

Questo il report del club: "Raspadori ha fatto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Meret si è sottoposto, presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti strumentali al polso della mano destra che hanno dato esito negativo". Il portiere non era sceso in campo nella partita contro l'Atalanta dopo aver accusato un problema al polso destro nel riscaldamento (leggi QUI).