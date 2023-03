Napoli, De Laurentiis: "La nuova Champions è una follia"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis definisce "folle" il nuovo format della Champions League a partire dal 2024. Lo ha detto in un'intervista a Sport Bild in occasione della sfida contro l'Eintracht Francoforte. Il riferimento è all'ampliamento delle squadre coinvolte da 32 a 36 con inevitabile numero di partite destinato ad aumentare: " È una follia, metti in pericolo la salute dei giocatori e le finanze dei club . Tutto il torneo deve essere radicalmente cambiato".

Napoli, le dichiarazioni del presidente De Laurentiis

Il presidente del Napoli non si limita solo a criticare ma avanza anche qualche personalissima idea per provare a rinnovare il calcio: "La mia proposta potrebbe fruttare almeno dieci miliardi di euro. Ma dovresti ridurre i campionati nazionali passando a 16 squadre invece di 18 o 20 come adesso. Ciò ridurrebbe il carico dei primi sei club in ciascuno dei cinque principali campionati: Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e Italia". De Laurentiis ha concluso con una considerazione che spesso ha ripetuto nel corso degli ultimi mesi: "L'ECA non rappresenta più i club, ormai è diventata tutt'uno con l'Uefa che gestisce troppi soldi".