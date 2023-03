Quanto guadagna il Napoli con il passaggio ai quarti

NAPOLI - Gloria, storia e soldi, il passaggio del Napoli ai quarti di Champions League ha un valore triplo. Di finire nelle prime otto d'Europa agli azzurri non era mai successo, un risultato da record che fa sognare i tifosi partenopei e sorridere il presidente De Laurentiis, che incasserà un bel bottino.

I quarti fanno ricco il Napoli

Fin qui, dalla Champions League, considerando anche i bonus risultati, le quote per i pareggi redistribuite e il bonus per la qualificazione agli ottavi, il Napoli ha già incassato 67,35 milioni di euro. Ora, con l'accesso ai quarti, la somma s'ingrossa: 77,95 milioni, quindi +10,6 milioni, questa la cifra che ha garantito il doppio confronto vittorioso con l'Eintracht e alla quale andrà aggiunto anche l'incasso di un Maradona tutto esaurito.