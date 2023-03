Napoli, Osimhen: "Champions? Ora tutto può succedere", poi retroscena sul rigore

Victor Osimhen si gode il suo momento. Due gol all'Eintracht dopo quello all'andata e Napoli ai quarti di finale di Champions League. Vincere il torneo, ora, "non è impossibile". L'attaccante è convinto che la sua squadra possa "raggiungere questo sogno" ma solo "continuando così, partita dopo partita, per poi vedere dove si arriva". L'attaccante nigeriano in vista del sorteggio parlando delle squadre inglesi dice: "Affrontarle vorrebbe dire vivere una grande partita, sarebbe bello, sono top-club ma anche noi stiamo giocando bene e per il sorteggio siamo pronti".