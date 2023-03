C'è un ex campione inglese pazzo del Napoli: la profezia fa sognare i tifosi

Da ogni parte del mondo arrivano i complimenti per il Napoli. Si esprimono anche ex campioni. Lo ha fatto, ad esempi, Gary Winston Lineker , uno dei più forti calciatori britannici della storia, ex Leicester, Tottenham e Barcellona, che sui social network parla così della squadra allenata da Spalletti dopo la vittoria contro l'Eintracht: "Mi piace guardarli, giocano un calcio eccitante. Qualche mese fa ho fatto una scommessa: sono convinto vinceranno la Champions League! ".

Non è la prima volta che Lineker si esprime così sul Napoli

Parole forti e una previsione prestigiosa. Il Napoli per la prima volta ha raggiunto i quarti di finale e ora attende il sorteggio. Lo stesso Lineker a settembre dello scorso anno aveva previsto il trionfo in campionato degli azzurri. Ha (quasi) indovinato con un anno di ritardo. Non è dunque una novità la stima che l'ex bomber inglese nutre nei confronti del gioco di Spalletti, di Osimhen e in generale della squadra azzurra.