Napoli, spuntano in città striscioni ultras contro De Laurentiis e il questore

Aurelio De Laurentiis ha scatenato la rabbia di molti ultras del Napoli. Questa mattina la città si è risvegliata con diversi striscioni rivolti al presidente azzurro in riferimento alle sue dichiarazioni rilasciate in Prefettura. De Laurentiis ha parlato dello stadio Maradona e della questione legata al tifo oltre a commentare gli scontri avvenuti a Piazza del Gesù mercoledì pomeriggio prima della partita di Champions contro l'Eintracht. Il primo recita: “Come la giri e come la metti, farete sempre i conti con quei 400 reietti” firmato Curva A.