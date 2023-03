Maradona jr: "La 10 a Kvaratskhelia? Vi do la stessa risposta usata per Insigne"

La maglia di Diego Armando Maradona non si tocca. La dieci è sua e non potrà essere di nessun altro. Nei giorni in cui il numero storico è stato accostato alla schiena di Khvicha Kvaratskhelia è intervenuto sul tema il figlio Diego junior che a un evento a Calvizzano ha così commentato l'ipotesi: "Per Kvara ripeto quanto dissi per Insigne. Allora speravo ritirassero la sua 24 e ora mi auguro che un giorno ritieranno la maglia numero 77. Kvara è un grande giocatore, è molto forte, ma la dieci non si tocca".