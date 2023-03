In Spagna celebrano Kvaratskhelia: “Il migliore al mondo, sarà Pallone d’Oro”

MADRID (SPAGNA) - La stampa iberica celebra Khvicha Kvaratskhelia . Il fuoriclasse georgiano del Napoli incanta l'Europa e la Serie A ha un nuovo idolo, il cui obiettivo è semplice: essere il miglior giocatore del mondo. I numeri finora parlano chiaro: 11 gol e 9 assist in campionato rappresentano un biglietto da visita sufficiente per considerare ' Kvara ' come uno dei nuovi 'crack' del calcio mondiale. Chi tesse le lodi dell'esterno classe 2001 è Giorgi Mamardashvili, attuale portiere del Valencia: "Kvaratskhelia è un mio caro amico da quando ero piccolo, siamo sempre stati insieme. È un tifoso di calcio, vive per questo. È una persona fantastica e un ragazzo molto calmo", dichiara l'estermo difensore degli 'Els'.

Kvaradona

Il Napoli lo ha acquistato dalla Dinamo Batumi per una cifra irrisoria e ora il georgiano sta trascinando gli azzurri verso la conquista di uno storico scudetto, il terzo dopo 33 lunghi anni di digiuno. Era dai tempi di Maradona che il club partenopeo non vedeva da così vicino il paradiso tricolore e la stampa spagnola sottolinea proprio l'inevitabile accostamento tra i due: "L'imminente scudetto del Napoli potrebbe essere il primo dai tempi di Maradona, che ha portato la stella georgiana a guadagnarsi un soprannome all'altezza di questo traguardo: 'Kvaradona'. La loro somiglianza in campo è pari solo alle differenze che esistono fuori dal campo", scrive 'Marca'.

Kvara come Weah?

Il giocatore georgiano tiene i piedi per terra e non vuole sentire paragoni con quello che, per molti, è il miglior giocatore della storia. Il numero 77 degli azzurri ha però un riferimento per rendere realtà l'impensabile: George Weah. Le probabilità che un giocatore nato in Liberia diventasse il miglior giocatore del mondo erano scarse e, fino ad oggi, nessun giocatore africano è riuscito a riconquistare il Pallone d'Oro. In una certa misura, scrive 'Marca', le loro storie sembrano incrociarsi: il liberiano è arrivato in Italia, al Milan, nell'estate del 1995 per sostituire Marco Van Basten e ha vinto il Pallone d'Oro nel dicembre dello stesso anno. Kvaratskhelia è sbarcato a Napoli per sostituire Insigne, capitano e simbolo degli azzurri. Weah nella prima stagione italiana ha vinto lo scudetto e si è aggiudicato il Pallone d'Oro. 'Kvara' seguirà le orme del liberiano?